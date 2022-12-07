Морочко: украинская армия стягивает дополнительные силы в район Бахмута
2022-12-07 08:37
Представитель Народной милиции ЛНР рассказал о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Бахмута.
Командование ВСУ подтягивает дополнительные силы в район Артемовска (Бахмута), заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики.
"В район Артемовска отмечается прибывание дополнительных сил украинской армии", - сказал он.
По словам Морочко, большая часть свежих сил введена сразу в бой, чтобы восполнить безвозвратный потери ВСУ на этом участке фронта. Остальные силы находятся пока в резерве украинского командования.
Ранее Денис Пушилин сообщал об успехах российской армии под Бахмутом и тяжелых потерях ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
Марочко: армия Украины стянула дополнительные силы в район Артемовска
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