Морочко: украинская армия стягивает дополнительные силы в район Бахмута

Представитель Народной милиции ЛНР рассказал о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Бахмута.

Командование ВСУ подтягивает дополнительные силы в район Артемовска (Бахмута), заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики.

"В район Артемовска отмечается прибывание дополнительных сил украинской армии", - сказал он.

По словам Морочко, большая часть свежих сил введена сразу в бой, чтобы восполнить безвозвратный потери ВСУ на этом участке фронта. Остальные силы находятся пока в резерве украинского командования.

Ранее Денис Пушилин сообщал об успехах российской армии под Бахмутом и тяжелых потерях ВСУ.