Марочко: армия Украины стянула дополнительные силы в район Артемовска

Сотрудник народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что к Артемовску стянуты новые подразделения ВСУ.

7 декабря офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведданные спецслужб ЛНР сообщил, что Киев стянул новые подразделения ВСУ в район Артемовска для укрепления уже находящейся в нём группировки украинских войск. По данным Марочко, большая часть переброшенных к Артемовску украинских солдат уже участвует в боевых действиях.

Минувшей ночью в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, что недалеко от Артемовска идут жесткие бои между российскими и украинскими артиллеристами.