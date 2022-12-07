Блинкен: США не помогали войскам Украины наносить удары по территории РФ
2022-12-07 09:29
Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон не помогал Киеву атаковать российские территории.
7 декабря официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен дал интервью журналистам американской газеты Bloomberg, в рамках которого сообщил, что США выступают против ударов ВСУ на территории Российской Федерации. Также Блинкен подчёркивает, что Вашингтон не помогает Киеву атаковать российские территории.
Примечательно, что накануне беспилотники вооружённых сил Украины произвели атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс", что привело к гибели трёх военнослужащих РФ и повреждению бомбардировщика класса "Ту".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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