Лавров: Россия готова говорить об остановке конфликта на Украине в случае серьёзного предложения
2022-12-07 15:22
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России говорит об остановке конфликта на Украине в случае серьёзного предложения, учитывающего требования Москвы.
В среду, 7 декабря 2022 года, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе выступления на VIII ежегодном форуме «Примаковские чтения» в Москве заявил о том, что Россия готова говорить о прекращении украинского конфликта в случае поступления серьёзного предложения.
Лавров уточнил, что для начала диалога по данному вопросу и стабилизации ситуации на Украине необходимо, чтобы все абсолютно законные требования России быль полностью выполнены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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