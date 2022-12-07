Лавров: Россия готова говорить об остановке конфликта на Украине в случае серьёзного предложения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России говорит об остановке конфликта на Украине в случае серьёзного предложения, учитывающего требования Москвы.

В среду, 7 декабря 2022 года, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе выступления на VIII ежегодном форуме «Примаковские чтения» в Москве заявил о том, что Россия готова говорить о прекращении украинского конфликта в случае поступления серьёзного предложения.

Лавров уточнил, что для начала диалога по данному вопросу и стабилизации ситуации на Украине необходимо, чтобы все абсолютно законные требования России быль полностью выполнены.