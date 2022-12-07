Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
2022-12-07 19:28
Первый комитет Генассамблеи ООН принял проект российской резолюции о неразмещении оружия в космосе.
В среду, 7 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о принятии Первым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН проекта российской резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе».
Отмечается, что на 28-й пленарной сессии документ данной резолюции поддержали 123 делегации, против выступили 50 стран, в то время как 4 страны воздержались от голосования.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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