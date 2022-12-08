Киркорову грозит потеря дома в Майами стоимостью в 4 200 000 долларов
2022-12-08 13:39
Американцы поднялись против Киркорова, у которого имеется особняк в Майами за 4 200 000 долларов. Активисты требуют отобрать недвижимость у российского артиста и запретить ему въезд в США.
Филипп Киркоров может потерять свой шикарный дом в Майами. Стоимость элитной недвижимости составляет 4 200 000 долларов.
Американские активисты призывают к тому, чтобы отобрать у российского певца его особняк в США. Общественники направили свое требование в ведомства американского государства о запрете на въезд Киркорову.
По имеющимся данным, петиция собрала около 400 000 подписей.
Опубликовано: Наталья Гончарова