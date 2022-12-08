Нацбанк Беларуси изъял Евро из корзины иностранных валют

Европейской валюты больше не будет в корзине иностранных валют Республики Беларусь.

Национальный банк Республики Беларусь объявил о том, что евро изъят из корзины иностранных валют.

"Нацбанк Беларуси исключил евро из валютной корзины, сообщила в четверг пресс-служба регулятора", - пишет Sputnik

Место, которое освободилось после изъятия евро, займет российский рубль, сообщили в Нацбанке.

Теперь корзина иностранных валют будет выглядеть так: 60 процентов - российский рубль, 30 процентов - доллар США, 10 процентов - китайский юань.