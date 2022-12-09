Лукашенко раскритиковал Меркель за слова о Минских соглашениях
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ответил Ангеле Меркель на ее слова о Минских соглашениях.
Белорусский президент прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.
Александр Лукашенко заявил, что Меркель благодаря своим словам попросту хочет "быть в тренде",
Лукашенко уверяет, что, по мнению Меркель, Минские соглашения лишь давали Киеву время для наращивания военной мощи.
"Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после Минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали", - сказал Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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