Польша экстренно призывает в армию 200 тысяч человек

В Польше призывают тысячи людей для участия в военных сборах. Призовут и тех, кто не служил.

В Польше объявили о начале призыва в армию для участия в военно-учебных сборах. Призыв начнется в 2023 году.

Также отмечается, что призовут как тех, что прошел армейскую службу, так и не служивших.

Начальник Центрального военного призывного пункта Мирослав Брысь заявил, что призыву подлежат как военные, так и врачи, медсестры, юристы и так далее.