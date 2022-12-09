Польша экстренно призывает в армию 200 тысяч человек
2022-12-09 16:01
В Польше призывают тысячи людей для участия в военных сборах. Призовут и тех, кто не служил.
В Польше объявили о начале призыва в армию для участия в военно-учебных сборах. Призыв начнется в 2023 году.
Также отмечается, что призовут как тех, что прошел армейскую службу, так и не служивших.
Начальник Центрального военного призывного пункта Мирослав Брысь заявил, что призыву подлежат как военные, так и врачи, медсестры, юристы и так далее.
Опубликовано: Николай Скира
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