Лукашенко раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за её слова о Минских соглашениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях 2014 года.

9 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в кулуарах саммита ЕАЭС в Бишкеке подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель за её слова о том, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее.

Лукашенко считает, что подобное заявление выгляди мерзко и недостойно, ведь в 2014 году после Минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг, что подписали эти соглашения, в Донбассе перестали гибнуть мирные люди.