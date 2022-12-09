Лукашенко раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за её слова о Минских соглашениях
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях 2014 года.
9 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в кулуарах саммита ЕАЭС в Бишкеке подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель за её слова о том, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее.
Лукашенко считает, что подобное заявление выгляди мерзко и недостойно, ведь в 2014 году после Минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг, что подписали эти соглашения, в Донбассе перестали гибнуть мирные люди.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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