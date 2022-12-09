Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО

Лель рассказала, что Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после их ссоры на проекте «Суперстар! Возвращение»

Певица Катя Лель рассказала, что член жюри шоу "Суперстар! Возвращение"Лера Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после того, как раскритиковала номер артистки на камеру.

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