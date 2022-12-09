Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО

APS
2022-12-09 20:19

Британский премьер Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО.

9 декабря пресс-служба британского правительства сообщила о состоявшемся телефонном разговоре премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В ходе телефонного разговора Сунак пообещал Зеленскому, что в обозримом будущем Великобритания передаст Украине зенитные установки и ракеты противовоздушной малой дальности в рамках оказания военной помощи.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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