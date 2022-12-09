ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по центру Донецка

Российские СМИ сообщили, что украинские бойцы выпустили не менее 20 ракет из РСЗО «Град» по центру Донецка.

Информационное-агентство «РИА Новости», со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о том, что сегодня, 9 декабря 2022 года, в 19.59 бойцы Вооружённых сил Украины выпустили по меньшей мере 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по центру Донецка.

Местные жители в Telegram-каналах сообщают, что в Ворошиловском районе Донецка после «прилётов» со стороны ВСУ горят автомобили и газовая труба после прилета во двор жилого дома.