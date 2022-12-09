Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине может превратиться в войну между Россией и Альянсом
2022-12-09 23:50
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью NRK заявил, что украинский конфликт может выйти из-под контроля.
По его словам, в этом случае война распространится на европейские страны и превратится в противостояние между Россией и НАТО.
Вместе с тем Столтенберг выразил уверенность в том, что подобного развития событий удастся избежать, хоть и не пояснил, каким образом.
Ранее генсек Альянса неоднократно заявлял, что НАТО не будет втянуто в конфликт, несмотря на оказание помощи Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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