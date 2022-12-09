Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине может превратиться в войну между Россией и Альянсом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью NRK заявил, что украинский конфликт может выйти из-под контроля.

По его словам, в этом случае война распространится на европейские страны и превратится в противостояние между Россией и НАТО.

Вместе с тем Столтенберг выразил уверенность в том, что подобного развития событий удастся избежать, хоть и не пояснил, каким образом.

Ранее генсек Альянса неоднократно заявлял, что НАТО не будет втянуто в конфликт, несмотря на оказание помощи Украине.