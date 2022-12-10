Польское издание Niezależny Dziennik Polityczny опубликовало материал обозревателя Ханны Краммер, в котором она пытается прогнозировать положение ВСУ в случае отказа НАТО от поддержки Украины.

По мнению автора, в такой ситуации конфликт на Украине завершится за неделю, поскольку украинские солдаты плохо обучены.

Краммер указывает на слабое оснащение украинской армии, отсутствие у командиров подразделений опыта в горячих точках.

По ее мнению, Зеленский играет жизнями украинцев, а также европейцев, подвергает их опасности, когда призывает наносить удары по Запорожской АЭС.