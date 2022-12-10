NDP: без поддержки НАТО Украина не продержится против России и недели
2022-12-10 00:09
Польское издание Niezależny Dziennik Polityczny опубликовало материал обозревателя Ханны Краммер, в котором она пытается прогнозировать положение ВСУ в случае отказа НАТО от поддержки Украины.
По мнению автора, в такой ситуации конфликт на Украине завершится за неделю, поскольку украинские солдаты плохо обучены.
Краммер указывает на слабое оснащение украинской армии, отсутствие у командиров подразделений опыта в горячих точках.
По ее мнению, Зеленский играет жизнями украинцев, а также европейцев, подвергает их опасности, когда призывает наносить удары по Запорожской АЭС.
Опубликовано: Светлана Репина
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