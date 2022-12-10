WarGonzo: ВСУ отходят из Соледара в Славянск

В Telegram-канале WarGonzo появилась информация о том, что ВСУ отходят в Славянск из Соледара для перегруппировки.

Сообщается, что туда же направляют одну из бригад теробороны Киева и киевское подразделение батальона «Айдар».

При этом авторы сообщения уточняют, что о полном выводе украинских войск из Соледара речь не идет.

Причиной таких действий украинских военных названы существенные потери на бахмутском направлении.