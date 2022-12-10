WarGonzo: ВСУ отходят из Соледара в Славянск
2022-12-10 01:34
В Telegram-канале WarGonzo появилась информация о том, что ВСУ отходят в Славянск из Соледара для перегруппировки.
Сообщается, что туда же направляют одну из бригад теробороны Киева и киевское подразделение батальона «Айдар».
При этом авторы сообщения уточняют, что о полном выводе украинских войск из Соледара речь не идет.
Причиной таких действий украинских военных названы существенные потери на бахмутском направлении.
Опубликовано: Светлана Репина
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Глава Минобороны Польши Блащак: Германия нарушила конфиденциальность переговоров о ЗРК Patriot
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
США ввели санкции против российского производителя мультфильмов «Киноатис»
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ