Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал администрации Парижа и Берлина выплатить компенсации жителям ДНР и ЛНР.
10 декабря спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал новое сообщение на личной странице в Telegram, где заявил, что Франция и Германия обязаны выплатить компенсации правительствам и жителям республик Донбасса, поскольку ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины с целью её подготовки к войне.
Также Володин отметил, что с начала российской спецоперации Берлин и Париж нарастил поставки вооружений и боеприпасов украинским войскам, которые используются для обстрелов Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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