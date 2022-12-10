Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал администрации Парижа и Берлина выплатить компенсации жителям ДНР и ЛНР.

10 декабря спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал новое сообщение на личной странице в Telegram, где заявил, что Франция и Германия обязаны выплатить компенсации правительствам и жителям республик Донбасса, поскольку ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины с целью её подготовки к войне.

Также Володин отметил, что с начала российской спецоперации Берлин и Париж нарастил поставки вооружений и боеприпасов украинским войскам, которые используются для обстрелов Донбасса.