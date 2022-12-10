Российские артиллеристы ликвидировали пункт дислокации украинских военных на Запорожском участке фронта.

Российские военные корреспонденты взяли интервью и артиллерийского расчёта армии России, который управлял реактивными системами залпового огня "Град" в зоне спецоперации. По данным опрошенных, накануне союзные наводчики предоставили им данные о местах дислокации украинских военных, которые были оперативно ликвидированы огнём российских "Градов".

По данным участников расчёта РСЗО "Град" армии РФ, они сумели быстро нанести огневое поражение пехотным соединениям противника, после чего отвели свою технику в целях маскировки.