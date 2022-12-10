Армия Украины перебрасывает колонну БТР и САУ «Гвоздика» через Николаев

Украинские войска активизировали переброску тяжёлой военной техники через Николаев в другие участки фронта.

Российский активист подпольной борьбы с ВСУ в Николаеве Сергей Лебедев утверждает, что в городе замечено активное движение украинских самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Также в Николаева передвигается колонна бронетранспортёров для их переброски в другие участки поля боя, утверждает Лебедев.

При этом Сергей Лебедев отметил, что украинские войска достаточно часто осуществляют переброску тяжёлой военной техники через центральные районы Николаева.

Примечательно, что Лебедев является постоянным участником николаевского подполья и передаёт разведданные армии России с начала спецоперации.