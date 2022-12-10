Минобороны РФ: войска России сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
2022-12-10 13:19
Российские военные остановили наступательную операцию украинской армии на южно-Донецком участке фронта.
Генерал-лейтенант России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Минобороны РФ 10 декабря, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские войска сорвали попытку наступления вооружённых сил Украины возле населённых пунктов Сладкое и Шевченко в Донецкой Народной республике.
По данным Конашенкова, в результате артиллерийских ударов армии России были ликвидированы около сорока бойцов ВСУ, а выжившие были вынуждены отступить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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