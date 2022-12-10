Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову в Украине
Дмитрий Медведев дал оценку новости о демонтаже памятников Александру Пушкину и Александру Суворову в Винницкой области.
Экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в социальной сети Telegram, где сообщил, что в Винницкой области Украины снесли памятники Александру Суворову и Александру Пушкину. Медведев задаётся вопросом о том, кому же будут ставиться памятники украинцы вместо снесённых, предполагая, что они будут посвящены неким "гетманам".
Также Дмитрий Медведев привёл цитату из книги "Белая гвардия" Михаила Булгакова, где утверждается, что гетманы в Украине препятствовали формированию русской армии и заставляли русскоязычное население говорить по-украински.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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