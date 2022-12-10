Жан-Клод Ван Дамм приехал в украинскую клинику

Сегодня в клинике в украинского Ужгороде принимали знаменитого гостя. Медучреждение посетил Жан-Клод Ван Дамм.

Актер заранее не анонсировал свою поездку. Только после того, как в аккаунте врача ужгородской клиники Михаила Ершова появилось совместное фото с Ван Даммом, стало ясно, что актер находится на Украине.

При этом в клинике отказываются говорить о причинах приезда кинозвезды по проссьбе самого Жан-Клода, хотя и признают, что знают эти причины.

«Телевизионная служба новостей» Украины сообщила, что приезд Ван Дамма в клинику связан с проблемами со здоровьем.