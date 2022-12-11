Песков: игнорирование Украиной Минских соглашений стало предвестником спецоперации
2022-12-11 16:28
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что игнорирование киевским режимом Минских соглашений стало предвестников спецоперации.
В воскресенье, 11 декабря, глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» назвал предтечу специальной военной операции РФ на Украине.
Песков утверждает, что предвестником спецоперации стало игнорирование Украиной и её западными союзниками, снабжавшими киевский режим оружием, Минских соглашений 2014 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко