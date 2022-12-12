Боррель: «Мы дали оружие Украине, но наши военные запасы истощились»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе истощены военные запасы из-за поставок оружия Украине.

В своем блоге он назвал украинский конфликт тревожным звонком для Евросоюза с точки зрения его военных возможностей.

Боррель уточнил, что сейчас страны ЕС понимают, насколько истощены их запасы оружия из-за оказания военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось о планах ЕС расширить фонд, предназначенный для финансирования поставок оружия Украине, на 2 млрд евро.