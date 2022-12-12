Боррель: Евросоюз не смог согласовать 9 пакет санкций против России

Лидер отдела евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что главы стран Европейского союза не смогли согласовать девятый антироссийский пакет санкций.

12 декабря Жозеп Боррель публично заявил, что лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к соглашению по девятому санкционному пакету в отношении России до встречи лидеров Министерств иностранных дел государств ЕС в Брюсселе, хотя ранее предполагалось, что новые антироссийские рестрикции будут согласованы оперативно.

По мнению Борреля, заседание глав МИД Евросоюза в Брюсселе будет сложным, поскольку их ожидает тяжёлая дискуссия о необходимости введения новых санкций против Москвы.