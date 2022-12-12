Издание Le Figaro уведомляет, что его французские читатели осудили заявление парижского мэра Анн Идальго о причинах конфликта в Украине.

В понедельник французская газета Le Figaro сообщила, что мэр Парижа Анн Идальго назвала главной причиной боевых действий на территории Украины борьбу России и Запада за контроль над новым источником ископаемых ресурсов. Многие из франкоговорящих комментаторов Le Figaro сошлись во мнении, что позиция Идальго нелогична, поскольку украинское государства не обогащено нефтью.

Другие читатели Le Figaro отметили, что инициатором украинского конфликта являются Соединённые Штаты, правительство которых желает ослабить влияние России.