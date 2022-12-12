Подавляющее большинство американцев не хотят видеть Байдена на посту президента США

Опрос, проведенный телеканалом CNBC, показывает, что подавляющее большинство американцев не хотят видеть борьбы Джо Байдена и Дональда Трампа за президентское кресло в 2023 году.

Хотя ни у одного из этих политиков на данный момент нет хороших рейтингов, положение Трампа выглядит несколько лучше.

61% граждан США заявили, что не хотят, чтобы Дональд Трамп снова баллотировался на пост президента США. 30% придерживаются противоположного мнения.

Результаты республиканца не самые лучшие, но однозначно более позитивные, чем у его главного оппонента Джо Байдена.

В случае с Байденом процент людей, считающих, что ему не следует баллотироваться на президентских выборах 2024 года, составляет 70%. 19% респондентов придерживаются противоположного мнения.