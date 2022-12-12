Орбакайте и Николаев появились на сцене шоу Дуэты в цветах украинского флага

Зрители шоу "Дуэты" потребовали выслать из страны исполнителей Кристину Орбакайте и Игоря Николаева за то, что те осмелились выйти к зрителям в желто-синей гамме.

Кристина Орбакайте и Игорь Николаев имели неосторожность выйти на сцену проекта "Дуэты" в цветовой гамме украинского флага.

Это вызвало шквал критики со стороны соотечественников. Зрители телеканала "Россия 1" потребовали выдворить артистов из РФ.

Отметим, что участники программы заранее не знают о том, с кем выйдут на сцену, а тем более, в чем будет одет их партнер.

Орбакайте в желтом платье и Николаев в темно-синем костюме не помышляли о том, чтобы оскорбить патриотические чувства своих земляков.