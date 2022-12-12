Пентагон: Армия США успешно испытала гиперзвуковую ракету воздух-земля

APS
2022-12-12 20:13

Американские военные успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования.

Соединенные Штаты Америки провели успешный пуск гиперзвуковой ракеты воздушного базирования класса воздух-земля.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале российская газета "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление Пентагона.

"ВВС США успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты «воздух — земля», о чем сообщил Пентагон", - сообщает российское издание.

Опубликовано: Николай Скира







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