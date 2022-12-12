Пентагон: Армия США успешно испытала гиперзвуковую ракету воздух-земля
2022-12-12 20:13
Американские военные успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования.
Соединенные Штаты Америки провели успешный пуск гиперзвуковой ракеты воздушного базирования класса воздух-земля.
Об этом сообщает в своем телеграм-канале российская газета "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление Пентагона.
"ВВС США успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты «воздух — земля», о чем сообщил Пентагон", - сообщает российское издание.
Опубликовано: Николай Скира