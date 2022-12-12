Байден опроверг сообщения об отправке американских военных на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что американских военных не отправляют на Украину, но страна поставляет материальные средства.

Он сообщил, что Украина получает от Соединенных Штатов помощь на миллиарды долларов.

Ранее NBC News сообщал, что американские власти обсуждают возможность отправки на Украину небольшой части своих войск.

Телеканал также опубликовал собственные данные, согласно которым на Украине уже находится несколько десятков военнослужащих из США.