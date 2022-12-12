Le Figaro: французы обратились к Макрону, чтобы доставить раненного на Украине французского солдата домой

Издание Le Figaro опубликовало историю француза, который воевал на стороне Украины в качестве добровольца.

В ноябре он получил серьезное ранение, подорвавшись на мине. В военном госпитале Киева ему не могут сделать операцию из-за перебоев с электроэнергией, а без нее мужчине грозит ампутация.

Французы, узнав об этой истории, обратились к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой организовать доставку раненного солдата домой.

Бывший военный летчик французской армии заявил, что готов сам организовать перевозку раненного, например, заплатить 1800 евро за его доставку к границе Польши.