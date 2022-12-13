Newsweek: гонения на церковь могут испортить Зеленскому репутацию

Издание Newsweek опубликовало материал Джонатана Тобина, в котором он утверждает, что гонения на УПЦ могут испортить репутацию Владимира Зеленского.

Автор отмечает, что сейчас Зеленского считают героем демократии 21 века. Однако меры украинских властей против УПЦ разрушают этот образ.

Тобин отмечает, что гонения на Украинскую православную церковь не вписываются в концепцию борьбы авторитарного угнетателя с демократическим аутсайдером.

Вместе с тем автор признает, что вера в добродетель Зеленского настолько сильна, что его истинным действия уделяется мало внимания.