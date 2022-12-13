Украина попросила у Франции системы ПВО Mamba

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу LCI-TF1 заявил, что Киев рассчитывает на получение французской системы ПВО Mamba, которая поможет в борьбе с иранскими беспилотниками и российскими ракетами.

Как сказал Денис Шмыгаль, "в первую очередь нам нужна система противоракетной обороны. Оружие, которое защитит наше небо и спасет нашу инфраструктуру, жизни наших мирных жителей".

"Конечно, у нас есть система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили из Германии, система Crotale, которую мы получили из Франции", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что "Украина рассчитывает на помощь французской системы Mamba" и поблагодарил за "предоставление не только системы Crotale, но и гаубиц CAESAR, которые хорошо зарекомендовали себя на поле боя".

Премьер заявил, что украинским военным нужны и артиллерийские снаряды большего калибра и сообщил, что Киев просит у Запада танки стандарта НАТО - Leopard 2 и Abrams.