Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на объекты инфраструктуры Украины.

13 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил, что призыв «упоротого кровавого клоуна» Владимира Зеленского к ЕС направить специальные миссии на объекты критической и энергетической инфраструктуры Украины, свидетельствует о желании украинского президента, «чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита».

Медведев также посоветовал «безотказному» Европейскому союзу отказаться от выдвинутого Зеленским предложения и не направлять своих специалистов на объекты критической инфраструктуры Украины.