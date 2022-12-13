Бортников: ФСБ задержало свыше 400 националистов из Украины на границе с РФ

Возглавляющий Федеральную службу безопасности России Александр Бортников утверждает, что за год на российских границах были задержаны около 400 украинских националистов.

13 декабря директор ФСБ Александр Бортников принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета РФ, где сообщил, что за текущий год на границе России были задержаны более четырёхсот украинских националистов, которые пытались незаконно попасть на территорию российского государства.

Бортников подчёркивает, что сотрудники Федеральной службы безопасности за год пресекли попытку въезда в Россию 1026, связанных с террористической деятельностью.