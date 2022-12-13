Лукашенко назначил Алейника новым главой МИД Беларуси

Александр Лукашенко издал указ о назначении Сергея Алейника на пост белорусского министра иностранных дел.

13 декабря Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что сегодня Александр Лукашенко намеревается провести ряд новых назначений на вышестоящие должности страны. В дальнейшем стало известно, что Лукашенко издал указ, согласно которому первым замглавы МИД Беларуси Сергей Алейник назначается министром иностранных дел белорусской республики.

Известно, что прежний министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался 26 ноября в возрасте шестидесяти четырёх лет.