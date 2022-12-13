Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность вывода российских войск с Украины до конца 2022 года и призвал Киев учитывать новые реалии.

13 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что о выводе войск России с территории Украины до конца 2022 года «не может быть и речи».

Песков добавил, что киевскому режиму «необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за всё это время», то есть принять вхождение в состав России четырёх новых субъектов после проведения соответствующих референдумов.