Лукашенко назначил Александра Алейника министром иностранных дел Беларуси

Президент Беларуси назначил нового главу Министерства иностранных дел страны.

Александр Алейник решением президента Республики Беларусь назначен на пост главы Министерства иностранных дел.

До назначения Александр Алейник находился на должности первого заместителя министра ведомства.

"Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", - пишет СБ.

Напомним, что предыдущий глава белорусского МИД Владимир Макей неожиданно скончался.