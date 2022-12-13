Херсонцы пожаловались журналистке Sky News на ухудшение качества жизни при ВСУ

Херсонцы рассказали журналистке Sky News, что качество их жизни значительно ухудшилось после возвращения Херсона под контроль ВСУ.

13 декабря журналистка британского телеканала Sky News Дебора Хейнс побывала в Херсоне, где сняла специальный репортаж о жизни в городе через месяц после возвращения в него бойцов Вооружённых сил Украины.

Хейнс расспросила херсонцев о том, стала ли лучше жизнь в городе после прихода ВСУ, и услышала в ответ, что жителям страдающего от перебоев в подаче электроэнергии и водоснабжения Херсона жить стало хуже, так как даже гуманитарную помощь, в которую, согласно видеорепортажу, входит буханка хлеба и 2 банки разных консервов, не могут получит все желающие.