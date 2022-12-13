CNN: США могут объявить об отправке ЗРК Patriot в Украину на этой неделе

Телеканал CNN уведомляет, что американское правительство уже на этой неделе может анонсировать передачу Киеву ракетных систем "Пэтриот".

Во вторник вечером американское информагентство CNN со ссылкой на инсайдера сообщило, что команда Джо Байдена прорабатывает передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot войскам Украины с целью их использования в качестве систем противовоздушной обороны. Известно, что передачу подобных вооружений ВСУ должен одобрить шеф Пентагона Ллойд Остин, после чего законопроект подпишет Байден.

По данным телеканала CNN, Вашингтон в состоянии объявить о передачи установок "Пэтриот" Украине уже на этой неделе, однако украинские войска будут обязаны пройти предварительное обучение в ФРГ с целью получения навыков управления этим ракетным комплексом.