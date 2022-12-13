МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствие экспертов агентства на всех АЭС Украины

МАГАТЭ заявило, что обеспечит непрерывное присутствие экспертов агентства на всех украинских атомных электростанциях.

13 декабря пресс-служба Международного агентства по атомной энергии на официальном веб-сайте ведомства заявила, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочей встречи в Париже договорились, что агентство обеспечит непрерывное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, чтобы не допустить радиационную катастрофу.

В МАГАТЭ также сообщили о прогрессе в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которая подвергается периодическим обстрелам со стороны ВСУ.