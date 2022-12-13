Подоляк: Twitter игнорирует тему спецоперации в Украине при руководстве Маска

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что при переходе мессенджера Twitter под управление Илона Маска соцсеть начала игнорировать тему боевых действий в Украине.

13 декабря Михаил Подоляк опубликовал новое сообщение в Twitter, где публично заявил, что украинское правительство имеет новые вопросы к Илону Маску. По данным Подоляка, в последние месяцы тема спецоперации в Украине пропала из трендов в Twitter, а посты об СВО искусственно урезаются в просмотрах.

Также Михаил Подоляк утверждает, что сейчас невозможно зарегистрироваться в Twitter с использованием номеров украинских телеоператоров. При этом Подоляк отметил, что в Киеве ожидают новую публикацию "Twitter Files" с расследованием об игнорировании украинского конфликта, поскольку ранее Маск публиковал аналогичное расследование в отношении недобросовестной модерации контента в компании.