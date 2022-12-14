Sky News: с приходом ВСУ жители Херсона стали жаловаться на ухудшение условий жизни
2022-12-14 00:45
Корреспонденты британского Sky News посетили Херсон и пообщались с местными жителями. Их спросили, как изменилась ситуация с приходом ВСУ.
Многие граждане ответили, что жить им стало тяжелее. Например, они пожаловались на то, что гуманитарную помощь предоставляют не всем.
Из-за сложной ситуации многие херсонцы эвакуировались из города.
Основные проблемы, о которых люди рассказывали в эфире – это проблемы с электроэнергией и водоснабжением.
Опубликовано: Светлана Репина