Sky News: с приходом ВСУ жители Херсона стали жаловаться на ухудшение условий жизни

Корреспонденты британского Sky News посетили Херсон и пообщались с местными жителями. Их спросили, как изменилась ситуация с приходом ВСУ.

Многие граждане ответили, что жить им стало тяжелее. Например, они пожаловались на то, что гуманитарную помощь предоставляют не всем.

Из-за сложной ситуации многие херсонцы эвакуировались из города.

Основные проблемы, о которых люди рассказывали в эфире – это проблемы с электроэнергией и водоснабжением.