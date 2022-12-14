Во время торжественной церемонии на лужайке у Белого дома президент США Джо Байден подписал указ о признании однополых браков.

Он выразил благодарность членам Конгресса за участие в подготовке указа. Одновременно документ признает межрасовые браки, которые в свое время были запрещены.

Байден заявил, что любовь, права и правосудие – фундаментальные вещи, важные для всех американцев.

Он также отметил, что законы, предлагаемые в некоторых штатах, вредят трансгендерным детям и призвал защитить их.