Джо Байден подписал указ о признании однополых браков
2022-12-14 02:01
Во время торжественной церемонии на лужайке у Белого дома президент США Джо Байден подписал указ о признании однополых браков.
Он выразил благодарность членам Конгресса за участие в подготовке указа. Одновременно документ признает межрасовые браки, которые в свое время были запрещены.
Байден заявил, что любовь, права и правосудие – фундаментальные вещи, важные для всех американцев.
Он также отметил, что законы, предлагаемые в некоторых штатах, вредят трансгендерным детям и призвал защитить их.
Опубликовано: Светлана Репина