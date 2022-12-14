Новая Зеландия направляет Украине 1,9 млн долларов на гуманитарную помощь

Глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута заявила, что ее страна передаст Украине 1,9 млн долларов на гуманитарную помощь.

По словам министра, деньги будут переведены через международный комитет Красного Креста для поддержки украинцев.

Она также отметила, что средства предназначены для покупки медицинских принадлежностей и оборудования, генераторов и трансформаторов.

На них также будут закупаться товары первой необходимости для уязвимых семей: средства гигиены, продукты питания, вода.