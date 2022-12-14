New York Times: заговорщики в Германии планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца
Задержанные в Германии заговорщики планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца во время госпереворота в стране.
14 декабря американская газета The New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило о том, что задержанные в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота планировали нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
Отмечается, что в ходе обысков в 11 немецких федеральных землях на более чем 130 объектах обнаружено свыше сотни соглашений о неразглашении, а те, кто их нарушил, должны были быть казнены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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