New York Times: заговорщики в Германии планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца

Задержанные в Германии заговорщики планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца во время госпереворота в стране.

14 декабря американская газета The New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило о том, что задержанные в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота планировали нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Отмечается, что в ходе обысков в 11 немецких федеральных землях на более чем 130 объектах обнаружено свыше сотни соглашений о неразглашении, а те, кто их нарушил, должны были быть казнены.