Белый дом не подтвердил готовность США отправить ЗРК Patriot Украине
2022-12-14 19:54
Представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о готовности США отправить ЗРК Patriot Украине.
14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию о потенциальной поставке Украине комплексов Patriot.
Кирби заявил, что на данный момент не может подтвердить сообщения различных западных СМИ о готовности Соединённых Штатов направить зенитные ракетные комплексы Patriot киевскому режиму для укрепления противовоздушной обороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко