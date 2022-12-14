Белый дом не подтвердил готовность США отправить ЗРК Patriot Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о готовности США отправить ЗРК Patriot Украине.

14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал информацию о потенциальной поставке Украине комплексов Patriot.

Кирби заявил, что на данный момент не может подтвердить сообщения различных западных СМИ о готовности Соединённых Штатов направить зенитные ракетные комплексы Patriot киевскому режиму для укрепления противовоздушной обороны Украины.