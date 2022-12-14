Экс-депутат Европарламента Филиппо жёстко ответил на просьбу жены Зеленского о генераторах

Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо жёстко ответил на просьбу жены Владимира Зеленского передать французские генераторы Украине.

14 декабря лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что Елена Зеленская обратился к властям Франции с просьбой поставить Украине генераторы.

Филиппо в ответ на новое требование жены главы киевского режима поинтересовался, на что Украина тратит миллиарды евро, которые коллективный Запад ежемесячно выделяет Киеву.