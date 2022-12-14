New York Post: Путин хочет нанести ядерный удар по США и Британии ракетой «Ярс»

Издание New York Post утверждает, что Владимир Путин якобы желает атаковать Великобританию и США ядерным вооружением.

Зарубежное информагентство The New York Post со ссылкой на инсайдера утверждает, что Владимир Путин и представители Министерства обороны России разрабатывают план по нанесению ядерного удара по территориям Соединённых Штатов и Британии с помощью новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", испытания которой состоялись 14 декабря.

Вместе с тем Путин неоднократно опровергал тиражируемые в западных СМИ слухи о готовности применить российское ядерное оружие в наступательных целях, отмечая, что подобные вооружения необходимы Москве в качестве сдерживающего фактора.