На Украине по решению суда конфисковали все имущество Януковича

В Telegram-канале украинского Центра противодействия коррупции появилась информация о том, что Высший антикоррупционный суд принял решение изъять все имущество экс-президента Виктора Януковича в доход государства.

Конфискованное имущество включает ресторанно-гостиничный комплекс, резиденцию в Межгорье, квартиру, денежные средства, культурные ценности.

Конфискованы квартира Януковича в Киеве, парковочные места, 100% долей в компаниях «Дом лесника» и «Танталит».

В пользу государства изъято около 841 тыс. долларов и еще 84,9 тыс долларов с банковских счетов Януковича.