В посольстве РФ назвали передачу США комплексов Patriot Украине провокационным шагом

Посольство России в США опубликовало в своем Telegram-канале комментарий по поводу возможной передачи американской стороной комплексов Patriot Украине.

В дипмиссии такие действия США назвали провокационным шагом, а также отметили, что это может привести к непредсказуемым последствиям.

В ведомстве считают, что после получения высокотехнологичных комплексов ПВО Украина укрепится в чувстве безнаказанности.

Это спровоцирует новые преступления против мирных жителей в Херсонской и Запорожской областях, а также на Донбассе.